Un mini-trekking culturale con animazione teatrale e degustazione per le vie della città. E’ la proposta che arriva dal gruppo teatrale l’Alternativa che ha programmato per sabato 12 agosto l’iniziativa “Dialettando per vicoli” in edizione turistica.

L’itinerario è un percorso ad anello con partenza e ritorno in Piazza del Popolo attraverso alcuni punti storici e panoramici della città come la chiesa di San Rocco e la zona di Castello al monte.

Il ritrovo è fissato per le ore 17.15 davanti alla sede della Pro loco.

E’ obbligatoria la prenotazione, si consigliano abbigliamento e scarpe sportivi. Il percorso sarà accompagnato da una guida turistica.

Gli organizzatori informano che venerdì 11 agosto non si svolgerà il consueto appuntamento con il “Percorso fascinoso”.

L’iniziativa “Dialettando per vicoli” è patrocinata dal Comune e promossa con il sostegno della Regione Marche.