L’estate in Oratorio per riscoprire il gusto di stare insieme all’insegna di amicizia e divertimento

Anche quest’estate l’Oratorio interparrocchiale “Don Orione” è molto frequentato. Aperto da quando è finita la scuola (tutti i giorni dal lunedì al venerdì), questo spazio confinato fra i cantieri della ricostruzione che caratterizzano da tempo il rione Mazzini continua a vivere – e a essere un punto di riferimento per tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze – in attesa di riavere presto la sua “casa madre” all’interno del complesso orionino (ora di proprietà della Diocesi) i cui lavori di riparazione post sisma dovrebbero iniziare nel 2025.

Nei mesi di giugno e luglio sono state numerose le iniziative. L’ultima, in ordine di tempo, un torneo di pallavolo in notturna fra genitori e figli durante il quale hanno vinto… l’amicizia e il divertimento.

In precedenza ci sono stati momenti di aggregazione legati agli Europei di calcio; alla messa del martedì celebrata sempre da padre Luciano Genga e poi conclusa – in un paio di occasioni – con la cena all’aperto; alla presenza dei clown dottori dell’associazione “La valigia delle meraviglie” e dei volontari dell’associazione “Il sognalibro”.

E’ stata accolta la Fiaccola della pace diretta a Loreto per il tradizionale pellegrinaggio a piedi; è stata salutata la presenza del vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, che durante la pausa estiva nella sua terra natia non dimentica mai di passare in Oratorio per trascorrere qualche ora assieme ai suoi vecchi parrocchiani; è stato acquistato un nuovo biliardino (sono in arrivo altri due tavoli da ping pong) e sono stati sistemati due campi da pallavolo e un campo per il calcio tennis. Inoltre, è stata avviata una collaborazione con il Cus Camerino che ha messo a disposizione un suo giovane atleta, Louido Nathaniel Solonirina, studente universitario di Unicam originagio del Madagascar, per una “due giorni” di tennis tavolo cui hanno partecipato molti bambini e bambine.

Seguito e apprezzato pure l’incontro organizzato da Tarcisio Antognozzi e l’associazione Laikos 2008 con il cardinale Edoardo Menichelli e il professor Massimo Sargolini, che hanno affrontato temi delicati per il futuro del nostro entroterra come ricostruzione e calo demografico.

Ora il mese di agosto inizia all’insegna dei tornei di tennis tavolo, biliardino e calcetto. Poi l’Oratorio resterà aperto fino all’inizio della scuola, prendendosi una pausa soltanto nella settimana di Ferragosto.

Quest’anno, infine, è sempre presente un gruppo di volontari più avanti con l’età che danno una mano ai più giovani per tenere aperto e in ordine l’Oratorio: la loro presenza è preziosissima, come quella di tanti nonni, nonne, mamme e papà che accompagnano i piccoli e si mettono spesso in gioco assieme a loro. Inoltre, alla messa del martedì ci sono sempre le suore Smac per animare la liturgia. Pure questo è importante: fa sentire la comunità una grande famiglia, in cui ognuno cerca di fare la sua parte per il bene dei figli.