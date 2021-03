Marketing e comunicazione per le aziende: Irene Palombarini neodottoressa con 110 e lode

“A tutte quelle persone che in quel 30 ottobre 2016 hanno perso casa, lavoro e quotidianità, perché nonostante tutto non hanno mai perso la forza di lottare per ricostruire un futuro migliore”. E’ la bellissima dedica che Irene Palombarini, neodottoressa in Marketing e comunicazione per le aziende, ha scritto in apertura della sua tesi sul “Ruolo delle reti locali e della nuova imprenditoria nello sviluppo territoriale post emergenza”. Un lavoro che le ha permesso di chiudere brillantemente il suo percorso di studi magistrali all’università “Carlo Bo” di Urbino, conseguendo la laurea con 110 e lode presso il Dipartimento di Economia, società e politica; relatrice la professoressa Roberta Bocconcelli.

Irene Palombarini ha focalizzato la propria attenzione su quei territori più in difficoltà, rispetto al sistema economico nazionale, come ad esempio le Marche, colpite duramente dal terremoto del 2016 e, ora, dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid. E, studiando le realtà locali, ha messo in evidenza forme di imprenditorialità non convenzionale: la loro efficacia, le ragioni del loro possibile successo, basato essenzialmente sull’amore per il territorio, sulle passioni che ad esso si legano finendo per trasformarsi in autentico business. In particolare, nella sua tesi di laurea, la giovane neodottoressa settempedana ha approfondito l’esperienza di “RisorgiMarche”, con interviste agli organizzatori e report sugli eventi del festival che hanno avuto un’eco straordinaria a livello nazionale, riaccendendo i riflettori sulle Marche ferite dal sisma. Sulle Marche da scoprire, da vivere e godere a contatto con la natura. Inoltre, Irene Palombarini ha parlato della neonata associazione di San Severino, “Noa Noa”, in cui pure lei è impegnata. Un progetto di azione giovanile che s’ispira proprio al territorio e punta a valorizzarne storia, cultura e ambiente, per dare “radici” alle nuove generazioni nella convinzione di poter sviluppare anche qui un’imprenditorialità non convenzionale di successo.