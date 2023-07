“Personal branding nell’industria musicale. Come trasformare un artista in un marchio senza tempo”: è questo il titolo della tesi con cui Sofia Cesari ha conseguito la laurea magistrale in Marketing, consumi e comunicazione alla “Iulm”, l’International University of Languages and Media di Milano.

Relatore il professor Francesco Massara.

La giovane studentessa ha chiuso così, brillantemente, il suo percorso accademico specializzandosi – dopo la “triennale” in Scienze della comunicazione, conseguita a suo tempo all’ateneo di Macerata – in un settore strategico come quello del brand management.

Unendosi alle felicitazioni di amici e familiari, anche Il Settempedano augura a Sofia di tagliare nuovi e importanti traguardi nel campo della bellissima professione che andrà ad affrontare.