Sabato 15 luglio, a partire dalle ore 18, primo dei due appuntamenti settempedani con RisorgiMarche. Nella suggestiva cornice del castello di Pitino due grandi artisti come Ginevra di Marco e Franco Arminio presentano “E’ stato un tempo il mondo” accompagnati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori.

Ginevra Di Marco, fra le più raffinate interpreti del panorama italiano, nel suo percorso artistico ha incrociato volti, suoni, memorie e fatto suoi canti in lingue diverse, confrontandosi con artisti italiani e internazionali in un continuo scambio musicale e umano. Le sue canzoni, con testi sociali e civili della musica folk e popolare, si fondono, in un pomeriggio evento, con le poesie di Franco Arminio, creando un nuovo spettacolo.

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato molti libri, che hanno raggiunto decine di migliaia di lettori. Ha guidato molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna e ha ideato la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival La luna e i calanchi ad Aliano.

Martedì 25 luglio, sempre alle ore 18, il castello di Pitino ospiterà anche Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana che suoneranno Neil Young (“Journey through the past”).

Per l’evento di RisorgiMarche in programma per sabato 15 luglio la Polizia locale di San Severino ha emesso un’Ordinanza con la quale vengono disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Dalle ore 14, e fino al termine della manifestazione, viene istituito il senso unico di marcia a salire dalla strada comunale che conduce alla località di Pitino all’altezza dell’intersezione con la Sp. 361 “Septempedana” posta al Km. 54. Si potrà proseguire in direzione del borgo di Monticole fino al bivio per il castello di Pitino e la vicina area parcheggio.

Dall’area parcheggio viene istituito il senso unico di marcia a proseguire in piaggia di Pitino e sulla strada comunale per castello di Pitino fino all’intersezione con la statale 361 “Septempedana”. Conseguentamente viene istituito il divieto di accesso sulla strada comunale per il castello di Pitino dalla stessa SS. 361 in località Berta nei pressi del ristorante Due Rose.

Con l’Ordinanza emessa dalla Polizia locale, inoltre, viene istituito il divieto di trasnito, eccetto mezzi al servizio di invalidi, staff, forze di polizia e soccorso, nel tratto dal bivio del castello di Pitino allo stesso luogo dell’evento, compresa la strada intorno al castello.