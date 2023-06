Arnold, la mascotte dei Campionati nazionali universitari Camerino 2023 – Alte Valli del Chienti e del Potenza, inizia il giro degli impianti sportivi sedi di gara. Prima tappa a San Severino; proseguirà poi il suo cammino a Caldarola, Castelraimondo, Civitanova Marche, Matelica, Pieve Torina per concluderlo a Camerino dove dal 17 giugno si disputeranno le prime gare degli sport di combattimento.

Presenti al palazzetto dello sport “Albino Ciarapica” il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Cus Camerino, Stefano Belardinelli, e una rappresentanza dei ragazzi e ragazze che prenderanno parte ai campionati.

Il sindaco ha espresso apprezzamento per questo importante evento che vedrà coinvolti oltre 3.000 partecipanti, tantissime discipline sportive ufficiali come atletica leggera, judo, karate, taekwondo, tennis, tennistavolo, calcio, calcio a cinque, lotta, pallacanestro, pallavolo, rugby a sette, scherma, tennis, tennistavolo. Tanti sport opzionali come ciclismo su strada, Mountain bike, scacchi, corsa in montagna, sport della tradizione, tiro con l’arco, con particolare attenzione alle discipline sportive aperte anche alle ragazze.

San Severino, come da sua tradizione, sarà la città centrale per la pallavolo.

Inoltre, la grande novità è rappresentata dagli scacchi che per la prima volta sono presenti ai Campionati nazionali universitari in questa 76^ edizione e proprio questo sport che, come dice il rettore Pettinari, allena le menti, rappresenta un’eccellenza per San Severino dove l’associazione La Torre Smeducci e i suoi dirigenti, Caterina Ciambotti e Marco Pelagalli, qualificheranno tecnicamente l’inserimento di questo sport.

Presso le strutture ricettive del Comune di San Severino saranno presenti molti ragazzi in quanto alcuni Cus hanno scelto per la loro presenza ai Campionati questa città. La collaborazione con tutto il territorio e con l’Università è quanto mai opportuna.