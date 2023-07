Ci sarà anche l’arbitro di calcio Juan Luca Sacchi sul palco dell’edizione 2023 del Gran Galà della moda, organizzata dall’associazione Attività produttive, dalla Confartigianato imprese Macerata, Ascoli e Fermo e dal Comune di San Severino. L’evento è in programma sabato 15 luglio, a partire dalle ore 21, nella bellissima cornice di piazza. All’arbitro Sacchi verrà consegnato un premio speciale per la sportività.

Ex calciatore già insignito del Premio Sportilia, da anni giacchetta nera della massima serie e poi promosso ad arbitrare sfide internazionali come la Conference League e l’Elite League, Sacchi è tra gli attesi ospiti di una serata evento che vedrà alternarsi sul palco – alla conduzione dell’appuntamento affidato alla produzione di Fabbricaeventi.com – la bellissima soubrette Barbara Chiappini e il dinamico David Romano di Radio Linea, volto noto di Sky per la conduzione di “Una gita fuoriporta”.

A firmare la regia del Gran Galà è ancora una volta Chiara Nadenich, mentre Marco Moscatelli sigla la direzione artistica.

Più di 30 le aziende presenti sul palco di Piazza del Popolo con modelle e modelli che sfileranno uscendo da Palazzo Gentili, messo a disposizione per l’occasione dalla famiglia Ciriaci.