Ultimi appuntamenti della campagna nazionale di promozione della lettura “Il Maggio dei libri”, promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura. Iniziativa giunta quest’anno alla tredicesima edizione.

Venerdì 26 maggio, nuovo “Incontro con l’autore”: il giornalista e scrittore Giorgio Zanchini presenterà due volumi, “Sotto il radioso dominio di Dio”, romanzo su padre Tacchi Venturi, ed “Esistono gli italiani? Indagine su un’identità fragile”. Zanchini è conduttore di “Quante storie” su Raitre e di “Rebus”, sempre su Raitre, dove è affiancato da Corrado Augias. L’incontro, aperto a tutti, si tiene alle ore 21.30 nella Sala Italia.

Sabato 27 maggio la biblioteca “Antolisei” ospita, a partire dalle ore 10.30, la lettura animata de “Le avventure di Pinocchio”, accompagnata al pianoforte dal maestro Luca Verdicchio. Le lettrici saranno le volontarie dell’associazione Sognalibro. L’evento è per bambine e bambini a partire dai 5 anni. L’ingresso è libero ma, visto il numero limitato di posti disponibili, è necessaria la prenotazione al numero 0733641313.

Giovediì 25 maggio, infine, è in programma la visita dei bambini della scuola dell’Infanzia “Alla scoperta della biblioteca e dei suoi tesori” nelle sale della raccolta di libri del Comune.

Gli appuntamenti in biblioteca per “Il Maggio dei libri” hanno riscosso grande successo. Come a livello nazionale, sono stati due i filoni tematici che hanno animato un ricco programma di eventi: il primo è stato “La forza delle parole”, il secondo è stato “Forti come le rime”. Con letture che hanno riguardato temi di attualità ambientali, politici e sociali, sono stati programmati ben nove incontri in città. Altri due incontri, invece, si sono più incentrati sull’arte di combinare parole e ritmo.