Uno dei momenti più intensi e suggestivi di questo abbrivio d’estate è stato indubbiamente lo spettacolo messo in scena al Feronia dallo “Studiodanza91” che Alessandra Granata dirige nella sede di via Crivelli, nel rione Settempeda. “Love in the dark”: questo il titolo della serata per le coreografie curate dagli insegnanti della scuola stessa: Alessandra Granata, Beatrice Castelli, Carlo Alberto Brencio e Silvia Ranciaro.

“Si sono esibite tutte le allieve della scuola – spiega Alessandra Granata, che ha diretto anche lo spettacolo – dalle piccole dei 3-4 anni fino alle danzatrici più esperte che fanno parte dei gruppi agonisti. Durante l’anno, infatti, la scuola partecipa a varie competizioni di danze accademiche e nel corso dell’ultima stagione sono stati conseguiti importanti risultati (due secondi posti e un terzo posto; ndr) nonché diverse borse di studio”.

Tornando allo spettacolo, le bambine più piccole hanno rappresentato la gioia e i colori nella prima parte della serata; poi è stata la volta delle bambine e ragazze più grandi che hanno messo in scena la lotta tra la luce e il buio e trasformato – in un suggestivo finale – il buio in luce.

Tanti gli applausi dei numerosi spettatori presenti al teatro. Meritatissimi per le promettenti allieve dello “Studiodanza91”.