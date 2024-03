Il Serralta non sbaglia: battuto lo Sforzacosta per 2-1

Il Serralta vola al secondo posto (agganciato il Monte San Martino) e si mette in una posizione privilegiata in ottica play off. Non sbaglia l’importante match contro lo Sforzacosta (quinto) la squadra gialloblù che si impone per 2-1 facendo così un bel passo avanti verso l’obiettivo primario che ora sembra davvero ad un passo (5 turni al termine). Grande soddisfazione per tutti in casa Serralta per una stagione senza dubbio eccellente e per una vittoria che permette di stare tanto in alto in classifica. La partita del Leonori contro lo Sforzacosta aveva il sapore di spareggio playoff e i settempedani non l’hanno fallito, anche se è stato complicato venirne a capo. Momento decisivo è stato quello del minuto 12 del secondo tempo: rigore ospite che è valso il pari e Serralta in dieci per il rosso a Bambozzi. Situazione scomoda e critica, ma è venuto fuori il cuore, l’orgoglio, la rabbia (penalty a dir poco dubbio e probabile errore arbitrale), la volontà dei ragazzi di Masciani che hanno saputo reagire e comandare il gioco tanto da andare a vincere nel finale con la rete di Sparvoli. Tre punti pesanti e d’oro festeggiati da tutto il gruppo capace, ancora una volta, di confermare compattezza e valore. Gara combattuta, equilibrata e in bilico fino al 97’. Sforzacosta meglio nel primo tempo, che non avrebbe meritato di chiudere in svantaggio, ma colpevole di non essere stato cinico sotto porta e poi praticamente sparito nella ripresa sia per un calo fisico che come atteggiamento. Serralta, invece, bravo ad affrontare la seconda frazione, dopo aver fatto fatica nei primi 45’, con il piglio giusto e con la mentalità necessaria per far fronte all’inferiorità numerica oltre che abile nello sfruttare l’occasione che è valsa la conquista del bottino pieno. Adesso c’è la sosta e alla ripresa (5 aprile) per i gialloblù ci sarà la trasferta di Macerata sul campo della Carima.

La cronaca

Ci sono punti pesanti in palio nella sfida fra Serralta e Sforzacosta, dato che in caso di vittoria una delle due squadre potrebbe avvicinarsi in modo decisivo alla qualificazione playoff. Pronti via e locali ad un passo dal vantaggio con Bambozzi che da ottima posizione non trova lo specchio della porta. Lo Sforzacosta reagisce subito entrando decisamente in partita. Gli ospiti prendono campo e creano difficoltà al Serralta. Al 9’ Caraceni scatta in area e, malgrado abbia un difensore davanti, trova il modo di calciare verso Palazzetti che blocca in tuffo. Al 26’ sugli sviluppi di un corner Saadi può battere in porta da pochi passi trovando però l’ottima risposta di Palazzetti; l’azione prosegue e viene chiusa da un tiro di Leonardi che finisce sull’esterno della rete. Vissani, uno dei migliori, prova ad interrompere il forcing avversario con una sgroppata delle sue: rasoterra insidioso ben ribattuto in tuffo da Mattiacci. Al 33’ punizione dal limite per i maceratesi respinta con i pugni da Palazzetti sempre attento a presidiare la propria area. Al 38’ Caraceni prova la deviazione da centro area ma alza troppo la mira. Quando il pareggio sembra scritto all’intervallo, ecco che giunge l’episodio che cambia la gara: punizione da circa venti metri con Bambozzi che calcia di destra, palla sopra la traversa e che poi scende verso l’angolino basso alla destra del portiere che si tuffa in ritardo e viene sorpreso e scavalcato dal tiro che entra sotto la traversa. Nei primi minuti del secondo tempo lo Sforzacosta ci prova e al 12’ viene “premiato” con il rigore che l’arbitro concede, probabilmente valutando male il contatto in area, e contestato chiaramente da tutti i gialloblù. Dopo qualche minuti è Caraceni a mettere dentro il tiro dal dischetto. Subito dopo mentre i giocatori stanno rientrando verso metà campo Bambozzi si fa cacciare per un fallo a gioco fermo. Match ora in salita per i padroni di casa che però traggono energie e forza da tutto questo e infatti vanno alla ricerca del successo spinti anche da nuovi entrati e dalla sensazione che lo Sforzacosta è in difficoltà. Al 20’ Angeloni intercetta un pallone da corner e schiaccia di testa da pochi passi trovando la grande risposta di Mattiacci. Al 38’ gli sforzi del Serralta vengono premiati: insistita azione che vede Pelagalli(entrato da poco) difendere bene palla in area per poi appoggiare a Sparvoli che lascia partire un tiro cross che scende verso l’angolo lontano infilandosi alla destra del portiere. Grande esultanza gialloblù e impresa riuscita. Nel finale Sfrappini, anch’esso in campo da poco, devia un passaggio di Moretti ma il tiro è debole e centrale. Si lotta su ogni pallone, anche con contatti robusti e ne fanno le spese due giocatori ospiti, Bracalente e Castaneda, che vengono espulsi nel giro di pochi secondi per falli di reazione. Il Serralta non rischia più niente e al termine del recupero può festeggiare il preziosissimo risultato.

Il tabellino

SERRALTA-SFORZACOSTA 2-1

MARCATORI: 40’ Bambozzi, 57’ Caraceni su rigore, 83’ Sparvoli

SERRALTA: Palazzetti, Crescenzi, Rapaccioni (61’ Cruciani), Lambertucci, Angeloni, Sparvoli, Cappellacci (81’ Pelagalli), Scarpacci (61’ Valenti), Vissani (86’ Sfrappini), Bambozzi, Moretti. A disp. Spadoni, Magarelli, Lacchè, Cambriani, Bisonni. All. Masciani.

SFORZACOSTA: Mattiacci, Kone, Leonangeli, Mogetta, Quatrini, Tartari, Tobaldi, Saadi, Caraceni, Leonardi, Trillini. A disp. Penna, Nabissi, Bracalente, Seri, Piombetti, Vecchi, Emili, Castaneda. All. Re.

Roberto Pellegrino