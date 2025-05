Torna al suo posto la fontana di Borgo Conce restaurata dagli studenti del “Divini”

Mercoledì 4 giugno, alle ore 12, verrà riconsegnata alla città di San Severino la restaurata fontana di Borgo Conce dopo un intervento che ha visto impegnati gli alunni dell’indirizzo Meccanica dell’Istituto Tecnico “Divini”.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione del sindaco Rosa Piermattei, del vicesindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, del Dirigente scolastico Sandro Luciani e naturalmente degli studenti delle classi 3^A e 3^M che hanno condotto i lavori di restauro.

I ragazzi sono stati affiancati dai loro docenti e hanno collaborato in sinergia con il personale dell’area Manutenzioni del Comune, un esempio virtuoso di cooperazione tra istituzioni e mondo della scuola.

Questo progetto non è il primo del suo genere per l’Itts “Eustachio Divini”: già lo scorso anno, infatti, gli studenti si erano distinti per il restauro della fontana di piazza Antonio Gramsci, situata dietro il monumento ai Caduti di tutte le guerre. Un’ulteriore testimonianza dell’eccellenza formativa dell’istituto e del suo profondo legame con il territorio e le sue esigenze e dell’impegno di ragazze e ragazzi che frequentano l’istituto nella valorizzazione del bene comune.