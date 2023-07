Tanta commozione e sincero cordoglio, non solo in città, per la scomparsa di Roberto Soverchia.

I funerali saranno celebrati giovedì 6 luglio, alle ore 14.30, nella chiesa di San Domenico, partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli” dove già da oggi – mercoledì – è allestita la camera ardente.

Roberto lascia la moglie Franca, i figli Riccardo, Marianna, Carlo e Paolo, i fratelli Giovanni e Luigi, la mamma Vittoria. Per la sua famiglia e per tutti coloro che lo hanno conosciuto è stato sempre un punto di riferimento, un esempio da seguire. Nella sua vita Roberto ha saputo coniugare con equilibrio il lavoro nell’azienda di famiglia (la “Soverchia marmi”), la passione sportiva, in particolare per la pallavolo (era stato a lungo il regista di una forte squadra cittadina), e soprattutto la dedizione per la famiglia che ha sempre amato in modo esemplare.

Non è mancato neppure l’impegno per la comunità: in passato Roberto è stato anche consigliere comunale e ha messo a disposizione del settore pubblico l’esperienza maturata in campo aziendale.

Tanti i messaggi di vicinanza e condoglianze espressi in queste ore ai suoi familiari, a testimonianza dei sentimenti di stima e affetto che i settempedani provano per l’amico Roberto e per i suoi cari.