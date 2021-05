8 maggio, “la gentilezza in numeri”: è il report della CRI

Sabato 8 maggio, Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Per l’occasione il palazzo comunale, in piazza, è stato illuminato di rosso e una piccola delegazione di volontari del comitato di San Severino è stata ricevuta dal sindaco Rosa Piermattei. La coordinatrice responsabile della sezione, Elena Amici, le ha consegnato il report delle attività svolte, con passione e tenacia, durante tutto il 2020.

“La gentilezza in numeri”, questo il nome del report consegnato al sindaco, è la sintesi di ciò che ogni giorno l’associazione di volontariato ha fatto a sostegno dei più vulnerabili e delle persone in difficoltà.

L’impegno della Croce Rossa è quello di proseguire la propria attività in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale per non lasciare indietro gli ultimi, che hanno bisogno di vicinanza, specie in momenti difficili come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia.