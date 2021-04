Si apre la stagione del Trial 4×4: a settembre prova tricolore a San Severino

Domenica 18 aprile a Massarosa, in provincia di Lucca, si apre la stagione del Trial 4×4, il tricolore dedicato ai veicoli fuoristrada.

Il trial 4X4 è una specialità relativamente recente (nata negli anni ’80, il primo campionato italiano targato Aci Sport e Federazione italiana Fuoristrada è del 2015) che si basa sul superamento di difficili ostacoli, siano essi naturali o artificiali. In questa competizione primeggia chi, in un passaggio impervio, compie il minor numero di manovre e tentativi, che si traducono in penalità.

La specialità è in piena ascesa, grazie anche alla istituzione di campionati regionali, tanto che all’appuntamento toscano sono attesi 27 equipaggi, tra cui tutti i campioni in carica nelle varie classi.

Le auto in gara devono essere dotate tutte di trazione integrale con riduttore e sono divise in 5 categorie a seconda del livello di preparazione: Original, mezzi di serie con minime modifiche e gomme tassellate; Standard, auto originali con 2 bloccaggi del differenziale, gomme larghe e tassellate; Modified, aspetto di serie ma con sostanziali modifiche meccaniche a ponti, sospensioni e motore; Pro-Modified, prototipi con meccanica speciale ma carrozzerie simile alla serie; Prototype, vetture totalmente uniche e realizzate per le competizioni, senza limiti di preparazione e dotate di ruote sterzanti posteriori.

Dopo Massarosa il tricolore Aci Sport by Fif 2021 prosegue sempre in Toscana con la tappa di Arezzo (16 maggio), quindi si andrà a L’Aquila (13 giugno), Monterenzio (Bologna – 11 luglio), Fermo (29 agosto), San Severino Marche (26 settembre) e Frosinone (17 ottobre).