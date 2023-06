La comunità di Serralta ha voluto festeggiare in grande stile la chiusura del Palio dei castelli dopo aver ottenuto un ottimo secondo posto finale che ha lasciato piacevoli sensazioni. Chi ha fatto parte del gruppo che ha partecipato al corteo storico ed hai giochi popolari, si è riunito (erano in 150) al campo sportivo “Palazzesi” della frazione di San Severino. Qui è andata in scena una bellissima serata: divertimento, musica e una piacevole cena preparata e offerta dal comitato di frazione.

A conclusione della serata sono stati premiati i giovani che hanno gareggiato per il Palio dei ragazzi, quindi spazio ai fuochi d’artificio che hanno illuminato tutta Serralta.

Infine una iniziativa particolare e curiosa: tutti i presenti si sono posizionati sul terreno del campo sportivo andando a comporre una grande scritta: “SERRALTA”.

L’appuntamento è per l’edizione del prossimo anno dove si punterà a far bene e magari a migliorare la posizione di quest’anno. A tal proposito dai serraltiani capitanati come Capo contrada da Sergio Sparvoli arriva una proposta in vista del 2024 per gli organizzatori della festa per il patrono della città: “Vorremmo che le squadre che gareggeranno per vincere il Palio siano composte solo da settempedani…”.