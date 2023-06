Vandali in azione nel territorio di San Severino. Questa volta i soliti ignoti se la sono presa con la segnaletica stradale che indica il divieto di circolazione e sosta sui prati in località Monte Acuto – Roccaccia, al confine con il Comune di Cingoli, in un’area di aperta campagna.

La segnaletica, che fa riferimento all’articolo 5 della legge regionale n.52 del 1974 e che vieta il passaggio sui prati di mezzi motorizzati e meccanici, è stata divelta per poi essere abbandonata a terra tra il verde.

La Polizia locale di San Severino ha avviato un’indagine per risalire ai responsabili e ha subito ascoltato alcuni residenti in zona.