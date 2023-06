“Una storia iniziata otto secoli fa a San Severino Marche, una storia da raccontare ma anche da continuare a costruire insieme”. E’ quella delle Sorelle di Santa Chiara che in questi giorni celebrano gli 800 anni della nascita della loro comunità, a San Severino, precisamente a Colpersito, dove si registrò anche la presenza (in almeno tre occasioni) di san Francesco d’Assisi. Ora su quel colle si trova proprio il convento dei frati francescani e domani – venerdì 16 giugno (ore 19) – sarà il vescovo di Camerino, mons. Francesco Massara, a presiedere lì una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento e di festa per questa importante data. La messa sarà all’aperto, se le condizioni meteo lo permetteranno, altrimenti nella chiesa del convento. Saranno presenti ovviamente anche le Clarisse, il cui monastero – come noto – si trova oggi poco distante, sulla sommità del monte Nero, al Castello.

Ma perché proprio il 16 giugno? Lo spiegherà bene il professore Giammario Borri, docente all’università di Macerata, nel corso del convegno organizzato per dopodomani (sabato 17) al chiostro di San Domenico con l’intento di spiegare alla comunità locale le radici di questa presenza. “Frate Francesco e le Sorelle di San Severino: un legame di 800 anni (1223-2023)”: è il tema del seminario durante il quale il professor Borri parlerà del documento più antico di Colpersito – datato, appunto, 16 giugno 1223 e conservato nell’archivio diocesano di Camerino – e illustrerà altre quattro pergamene di quel periodo in cui si fa menzione delle Sorelle di Colpersito e del passaggio di san Francesco nella piccola comunità femminile dell’epoca.

Al convegno, previsto per le ore 9.30, interverranno anche padre Pietro Maranesi, storico del francescanesimo, sul tema “Frate Francesco a Colpersito”; fra Lorenzo Turchi, anche lui studioso della materia, su “Le pergamene di Colpersito: 1223-1292” (in tutto sono trenta; ndr); e suor Chiara Francesca Raggi, madre abbadessa del monastero di San Severino, su “Le Sorelle di Colpersito”.

Le conclusioni saranno a cura del cardinale Edoardo Menichelli. In apertura dei lavori porteranno il loro saluto il sindaco Rosa Piermattei, il vescovo Francesco Massara, il Ministro provinciale dei Frati minori, fra Simone Giampieri, e il Ministro della fraternità Ofs di San Severino, Roberto Ronci. Modera l’incontro Mauro Grespini, insegnante e giornalista. Il convegno sarà preceduto da una messa nella chiesa di San Domenico, alle ore 8.30, celebrata dal cardinal Menichelli.

L’ultimo momento della “due giorni” – sempre al chiostro di San Domenico – sarà la messa in scena della divertente commedia “Ce pensa don Antò!” da parte della compagnia teatrale “Terra dei fioretti”, per la regia di suor Lucia Stacchio. Inizio ore 21.30, ingresso libero.