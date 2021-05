Unimc: Nicoletta Raggi si laurea in Mediazione linguistica

La giovane e infaticabile Nicoletta Raggi ha conseguito la laurea triennale in Mediazione linguistica presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’università di Macerata. Un traguardo accademico importante per la studentessa settempedana che riesce magistralmente a conciliare gli impegni di lavoro con la formazione universitaria.

E da appassionata e valente apicoltrice Nicoletta non poteva che discutere una tesi sulle api. S’intitola “Le langage des abeilles” (Il linguaggio delle api) ed è una sorta di glossario bilingue – italiano-francese – dedicato a termini specifici utilizzati in apicoltura. Il lavoro trae spunto da un sito internet francese che si occupa proprio di questo settore produttivo.

Relatrice della tesi la professoressa Irene Zanot.

Complimenti, dunque, a Nicoletta Raggi per la laurea e per l’energia positiva che la contraddistingue: che sia un esempio per tanti ragazzi e ragazze impegnati a costruire il loro domani.