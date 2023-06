In occasione del 209° anniversario della fondazione dell’Arma la sezione di San Severino dell’Associazione nazionale Carabinieri, presieduta dal maresciallo maggiore Decio Bianchi, ha promosso una cerimonia ufficiale che ha visto celebrare una messa da parte del cardinale Edoardo Menichelli al santuario della Madonna dei Lumi.

All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei.

Fondata nel 1814 come Corpo dei Carabinieri reali e così denominata sino al 24 gennaio 1861, l’istituzione era stata chiamata Arma già in vari documenti ufficiali tra il 1819 e il 1822. L’appellativo Arma allora usato invece di Corpo stava a significare milizia o forza armata e, nel caso specifico dei Carabinieri, ad indicare anche la distinzione tra specialità a piedi e a cavallo.

La discontinuità di denominazione che andò avanti per anni, come viene ricordato nel sito www.carabinieri.it, ebbe termine con la legge sull’ordinamento dell’Esercito promulgata il 30 settembre 1873 dove, all’ art. 7, venne introdotto l’appellativo di Arma dei Carabinieri reali che poi mutò, nel 1946, in quello attuale di Arma dei Carabinieri.