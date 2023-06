Dopo il successo dello scorso anno, altre studentesse del Liceo Linguistico “Bambin Gesù” si sono cimentate nelle certificazioni Delf livello B2 di lingua francese, sostenendo al Politecnico di Ancona l’esame e superandolo brillantemente. La selezione è avvenuta secondo le normative previste dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Le abilità linguistiche vengono misurate su una scala di sei punti che va dal livello A1 al livello C2 e riguardano sia le conoscenze che le competenze. In particolare quattro sono le prove comprendenti l’esame: produzione scritta; comprensione testuale; ascolto e colloquio orale. Le certificazioni Delf livello B2 permettono di accedere a tutte le università della Francia senza sostenere test d’ingresso di francese e di confrontarsi con gli studenti di madrelingua.

In una società come quella attuale sempre più multietnica e poliglotta, la conoscenza delle lingue straniere si rende estremamente necessaria per affrontare le nuove sfide che attendono i giovani e il mondo del lavoro nel quale dovranno dimostrare di saper convivere e confrontarsi con culture e civiltà molto diverse tra loro. Le studentesse dell’Istituto “Bambin Gesù” hanno dimostrato coraggio e determinazione nell’accogliere questa sfida e con tenacia e spirito di abnegazione si sono preparate a superarla con il supporto prezioso della loro insegnante di madrelingua, Warda Louali.

E l’impegno premia! Si sa, ma anche la bravura!

Le studentesse in questione frequentano il quinto anno e sono Matilde Allegretto, Emma Rosi, Emanuela Gavrilescu e Vittoria Ricci, alle quali vanno i nostri complimenti e auguri per il nuovo percorso di studi che le attende.

Complimenti anche alla studentessa Manuela Bisello della classe quarta che ha superato egregiamente l’esame Delf livello B1.

Non resta quindi che attendere il prossimo anno scolastico per il conseguimento di altre certificazioni linguistiche che premino l’impegno e le attitudini degli studenti e delle studentesse del “Bambin Gesù”.

D. C.