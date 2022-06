Da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio, presso l’Oratorio Don Orione, si tiene la terza edizione del TorneONE ignorante di calcio a 5, organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Csi San Severino, in collaborazione con l’Oratorio interparrocchiale Don Orione.

Una delle precedenti edizioni



“Rispetto alle precedenti edizioni – spiegano i promotori – abbiamo deciso di abbassare il limite d’età per allargare a più persone l’esperienza del TorneONE, i cui punti principali sono svago, amicizia e divertimento, aspetti che ci vantiamo di difendere ogni anno e ai quali aggiungiamo un pizzico di ignoranza per alleggerire il peso della competizione. Come ormai da tradizione nei primi due giorni si svolgerà la fase eliminatoria, dove si scontreranno 8 squadre, divise in due gironi, con giocatori provenienti da varie località della provincia; mentre sabato 2 si svolgeranno le fasi finali (finalissima prevista per le ore 22). Un’occasione per i giovani iscritti di confrontarsi con alcune delle realtà del territorio e condividere, insieme a noi, col sorriso quella socialità che ci è tanto mancata e che stiamo pian piano riconquistando”.