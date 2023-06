Chiusura di stagione anche per la ginnastica artistica della Polisportiva Serralta che saluta un altro anno di attività con il consueto saggio finale.

Settore della ginnastica che sta continuando ad avere numeri importanti, soddisfazioni in ambito agonistico e orgoglio per le tante ragazze che ormai da tempo fanno parte del gruppo e anche per le molte giovani che si avvicinano a questa disciplina facendo così crescere le iscrizioni in maniera considerevole.

Gran parte delle atlete si esibiranno al saggio che si svolgerà venerdì 16 giugno con inizio alle ore 21 al palasport cittadino.

Il tema dell’evento scelto per quest’anno è Millennials vs Generazione Z.

Appuntamento quindi da non perdere per ammirare lo spettacolo preparato dalle istruttrici e dalle ragazze e per i saluti di rito in vista del rompete le righe.

Sarà come al solito un arrivederci alla prossima stagione in grande stile.