Da sabato 10 giugno, e fino al 30 luglio, San Severino ospita nella chiesa di Santa Maria della Misericordia in Piazza del Popolo la mostra “Arte Senz’Arte. Storia della critica d’arte da Omero a Zeri”, a cura di Oronzo Mauro e Alessandro Delpriori.

“Arte Senz’Arte” è un percorso che mette insieme filosofia, estetica, fenomenologia dell’arte e della storia restituendo all’opera d’arte la sua completezza di visione come concepita dagli stessi artisti nel medesimo tempo in cui l’hanno creata. L’allestimento dell’esposizione è curato da Shura Oyarce Yzzelli.

Il “viaggio” che viene proposto ai visitatori, parte da un’edizione cinquecentesca dell’Odissea, dove la descrizione dello scudo di Achille pone la prima domanda sul concetto di rappresentazione del bello, per arrivare poi fino alle esperienze di Federico Zeri, forse il più abile connaisseur di tutti i tempi. In mezzo a questo percorso tra l’antico e il moderno ci saranno tanti spunti tra definizioni e riflessioni sulla critica dell’arte attraverso libri e riviste.

L’iniziativa intende aprire un dialogo e approfondire il ruolo della Città di San Severino Marche che continua così a testimoniare, dopo le grandi mostre, la sua missione nella valorizzazione dell’arte in tutte le sue forme e le angolature possibili.

L’evento di apertura, ospitato nel foyer del teatro Feronia, si tiene sabato 10 giugno a partire dalle ore 17. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Rosa Piermattei, seguiranno gli interventi della nuova direttrice della Rete museale dell’Alta Valle del Potenza, Federica Gallazzi, sul tema “Se il museo non c’è” e di Alessandro Delpriori, esperto dell’Università di Camerino, su “Critica o storia dell’arte? Questo è il problema”. A seguire Oronzo Mauro, della business school del Sole 24 Ore, parlerà di “Ars atque Τέχνη”. Seguirà una visita all’esposizione.

L’apertura della mostra inaugurerà anche un percorso di letture e conferenze che andrà avanti il 24 giugno sul tema de “L’antichità: stupore delle armi, accenni al sublime”; il 15 luglio con l’incontro dedicato ad “Aneddoti e storie di artisti nel mentre si scopre la modernità”; e il 29 luglio con l’incontro dal titolo “Tra ismi e guerre: dal secolo lungo a quello complesso”.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. L’organizzazione dell’iniziativa è a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune.

L’esposizione “Arte Senz’Arte” è stata ideata col patrocinio e la collaborazione della Fondazione Salimbeni, dei Musei di San Severino, di Mama Marca Maceratese e della Pro loco di San Severino.