Fontenuova: Federica Branchesi inaugura “Immobiliare Fast”

A San Severino nasce “Immobiliare Fast” per iniziativa dell’agente immobiliare Federica Branchesi.

La sede appena inaugurata è in via Settempeda, all’ingresso di borgo Fontenuova. E’ il palazzo che fa angolo, dirimpetto ai locali della Birreria del borgo.

Un luogo che ha la sua storia, uno slargo che può raccontare mille storie. Mi viene in mente un paragone audace con le famose “Colonne d’Ercole” della letteratura classica.

Da un lato quel Pub dei fratelli Cantarini che fece epoca spalancando le sue porte a tanti giovani, non solo di San Severino, con una visione diversa del divertimento “stando insieme”, tra musica, birra e uno spuntino. Erano i tempi ante social… Senza dubbio più socializzanti!

Dall’altro lato, ora, un’agenzia immobiliare che si presenta in maniera altrettanto innovativa rispetto al genere di settore: nessuna immagine di case o appartamenti in vendita, nessun cartello “affittasi” o “vendesi”. Un modo diverso per entrare sul mercato in punta di piedi.

La sensazione diventa certezza quando, varcando la soglia del locale, cogli lo stile – raffinato – dell’arredo: somiglia davvero poco all’immagine di un ufficio tradizionale, sembra piuttosto il salottino di uno studio, un angolo della casa accogliente e discreto. E il tavolo rotondo trasmette bene l’idea del rapporto conviviale, del dialogo, della fiducia che Federica Branchesi vuole instaurare con il cliente.

Non c’è nessuno dall’altra parte della scrivania, non c’è neppure la scrivania!

Lo “space” di Fast rispecchia il modo in cui Federica vuole intendere, e vivere, la sua esperienza professionale garantendo massima professionalità e privacy.

La sua è una scommessa da vincere in un periodo post terremoto piuttosto delicato, anche caratterizzato da aspetti di incertezza legati principalmente alla ricostruzione. Ma lei non teme le sfide, è una self woman abituata a battersi caparbiamene per quello in cui crede e il “mondo nuovo” che l’aspetta oltre le “Colonne d’Ercole” ha per lei già il fascino della conquista.

m. g.