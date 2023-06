Oggi, giovedì 8 giugno, la Città di San Severino festeggia il santo patrono. Come da tradizione, alle ore 7 c’è la “Sveglia” da parte dei tamburini. Poi, alle ore 11, nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, è in programma la messa solenne in onore di santo Severino vescovo.

In serata, invece, si tiene uno dei momenti più importanti della rievocazione storica del Palio dei Castelli: il corteo storico che muove dallo stadio comunale per arrivare fino alla piazza, luogo simbolo del paese.

Si prevedono oltre mille figuranti in abito medievale fra nobili, musici, popolani, soldati, i quali sfileranno per le vie del centro.

Per lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha emesso un’Ordinanza con cui, dalle ore 16, vengono vietati transito e sosta in piazza.

La sola sosta di tutti i veicoli è vietata, dalle ore 17 alle 23, in viale Mazzini (dall’area di intersezione con via Galileo Galilei all’area di intersezione con viale Giacomo Matteotti), in via Ssan Sebastiano, in viale Eustachio (dall’area di intersezione con via Gorgonero all’area di intersezione con viale Bigioli), in via Eustachio, in viale Bigioli (dall’area di intersezione con viale Eustachio all’area di intersezione con viale Collio), in via Collio (dall’intersezione con via D’Alessandro a intersezione con viale Bigioli), in via Cesare Battisti (dall’area di intersezione con via Massarelli all’area di intersezione con Piazza del Popolo), in via Massarelli, in via Nazario Sauro, in via Garibaldi, in via Ercole Rosa (dall’area di intersezione con piazza del Popolo all’area di intersezione con viale Bigioli).

Inoltre sarà vietato il transito dei veicoli nel momento del passaggio del corteo storico, dalle ore 20 alle ore 23.