Sabato 6 maggio il foyer del Feronia ospita, alle ore 17.30, la presentazione del libro di Ivonne Pagliari “L’ombra di una stella”, Aletti editore.

Pesarese di origini, l’autrice racconta nella sua raccolta di poesie e monologhi la sua storia, la sua malattia e la vicenda legata alla perdita del suo lavoro. Ad Ivonne, classe 1973, scrittrice ed ex ballerina di danza classica, nel 2018 venne diagnosticato un cancro al seno. La sua forza e la sua determinazione la spinsero a mettere insieme preziose pagine che vogliono insegnare a tutti a non mollare.

L’iniziativa è promossa dalla Cna di Macerata Impresa donna in collaborazione con la fondazione L’Anello della vita.

Dopo l’introduzione da parte della coordinatrice territoriale di Cna Macerata, Lucia Pistelli, prenderà la parola, per i saluti istituzionali, il sindaco Rosa Piermattei. A seguire è previsto un intervento da parte di Sara Cannillo di Cna Impresa donna. Dialogheranno poi con l’autrice Daniela Zepponi, presidente di Cna Impresa donna di Macerata, l’oncologa Benedetta Ferretti e l’avvocato Marco Massei, presidente della fondazione L’Anello della vita.

L’iniziativa apre in città il filone tematico “Forti come le rime” del ricco programma di iniziative della campagna nazionale di promozione della lettura “Il maggio dei libri” promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura e sostenuto dalla biblioteca comunale “Antolisei”.