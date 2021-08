Piazza del Popolo: sabato sera c’è il “Gran Galà della Moda”

Sta per tornare il Gran Galà della Moda, sabato 21 agosto (ore 21.30) in Piazza del Popolo a San Severino. La serata è patrocinata dal Comune e dal Consiglio regionale delle Marche, promossa da Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo e dall’Associazione Attività produttive.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il sindaco Rosa Piermattei, Gianluca Pasqui (vice presidente del Consiglio regionale), Pierino Verbenesi (presidente delle “Attività produttive”), Renzo Leonori (ex presidente Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo) e Jacopo Orlandani (assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive); l’incontro è stato moderato da Marco Moscatelli.

In tutto, saranno una trentina le aziende partecipanti alla sfilata, di ogni ambito della moda: abbigliamento, cappelli, occhiali, pelletteria, oreficeria e parrucchieria. Presenteranno la serata lo stesso Marco Moscatelli assieme a Daniela Gurini e ad Andrea Agresti del programma televisivo “Le Iene”. La sfilata sarà inframezzata da momenti musicali ed esibizioni di danza e ballo e le telecamere di “Class Tv Moda”, con Jo Squillo, riprenderanno l’evento. La produzione è affidata, come sempre, a “Fabbrica Eventi” per la regia di Chiara Nadenich.

L’evento avrà luogo seguendo le vigenti normative anti-Covid: verrà misurata la temperatura corporea, le sedie saranno distanziate, bisognerà indossare le mascherine ed avere il green pass per accomodarsi all’interna della “bolla” in cui verranno collocate le sedie. In ogni caso, Piazza del Popolo rimarrà aperta a tutti e l’appuntamento sarà a ingresso libero.

La conferenza stampa a Palazzo Gentili



Il sindaco Rosa Piermattei ha evidenziato come questo gran galà sia una manifestazione considerevole per la città, utile a rilanciare le varie attività. Una vetrina per le pregevoli produzioni del territorio marchigiano, capace anche di essere «un evento che ci permette di tornare a stare insieme e di fare comunità». In definitiva, un’attività che va sostenuta senza nessun dubbio, come ha dichiarato Pierino Verbenesi, presidente dell’Associazione per le Attività produttive.

Renzo Leonori, ex presidente di Confartigianato Macerata – Ascoli Piceno – Fermo (e ideatore della Mostra delle Attività produttive) ha ribadito: «Lo scopo è quello di dare una mano alle imprese, aiutarle a ripartire in questo periodo così difficile. Questa sfilata è un’opportunità per il nostro territorio, per favorire il mercato e la ripresa, con l’auspicio di far tornare, il prima possibile, le attività ai livelli precedenti al 2016».

Gianluca Pasqui ha ricordato che: «L’Assemblea legislativa delle Marche sostiene con convinzione gli eventi meritevoli per il rilancio del territorio e delle aziende, e tra questi sicuramente rientra anche il Gran Galà della Moda. Ringrazio la Confartigianato per il suo impegno nei territori e ritengo che San Severino abbia quella progettualità, quella “vision” giusta per la ripartenza».

Ha concluso la conferenza l’assessore Jacopo Orlandani: «Il Gran Galà della Moda chiude il ricco cartellone estivo degli eventi settempedani, e vorrei dire grazie ai tanti volontari che ci danno una mano, come la Protezione civile, l’Associazione nazionale Carabinieri e la Croce rossa italiana. Le Marche e il loro entroterra hanno molto da offrire, e con le giuste attività e campagne pubblicitarie, il pubblico può essere intercettato ed i luoghi possono essere valorizzati e, in questa regione, San Severino vuole essere protagonista».

Ospite speciale della serata sarà il giornalista Stefano Tura, corrispondente della Rai per il Regno Unito, autore del thriller “Jack is Back” (edito da Piemme), il quale verrà sabato a San Severino per presentare il suo ultimo libro in un incontro pubblico promosso a Palazzo Servanzi (alle ore 18.30) dalla Libreria Gulliver.

Silvio Gobbi