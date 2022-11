Prosegue la rassegna al Cinema San Paolo: il prossimo film in programma per giovedì 1° e venerdì 2 dicembre (ore 21) è Il signore delle formiche, di Gianni Amelio, con protagonisti Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese e Sara Serraiocco. Il lungometraggio, presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, narra il processo che coinvolse il poeta e drammaturgo Aldo Braibanti verso la fine degli anni Sessanta.

Di seguito, la recensione pubblicata da “Il Settempedano”: