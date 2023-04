Era il 25 aprile del 1973 quando Anna e Mario pronunciarono il loro “Sí” nella chiesa della Rocchetta.

Poi arrivarono Andrea, Michela e tutto quello che la vita ha donato loro. Vicini nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia!

Oggi, martedì 25 aprile, esattamente cinquant’anni dopo, Anna e Mario Bussolotto hanno confermato quel “Sí” nella chiesa del Glorioso davanti a tutti i loro cari, condividendo la propria forza: gratitudine e perdono!

Come mezzo secolo fa, hanno regalato – e si sono donati l’uno con l’altra – un sorriso incondizionato festeggiando poi l’anniversario di matrimonio al ristorante “Due Torri”, con un vero pranzo della tradizione, come pensiero anche per chi brinda insieme a loro da lassù…