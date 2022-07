La cantante Mafalda Minnozzi torna a raccontarsi. E lo fa a modo suo, con la magia che da sempre la contraddistingue e che tanta empatia suscita nel pubblico. Grazie a un’idea del suo compagno e manager, Marco Bisconti, per tre serate – in programma martedì 12, martedì 19 e martedì 26 luglio – porterà sul palco alcune date extra del suo tour estivo dal titolo “Fotogrammi” che, fino a fine agosto in vari formati, attraverserà tutta l’Italia e sconfinerà, con due attesissime esibizioni, anche in Germania.

“Mi sento davvero a casa quando arrivo a San Severino – confessa la cantante -. E’ per questo che anche quest’estate ho deciso di esibirmi nella mia città con tre live dal titolo “Fotogrammi settempedani. Scene di vita e di musica” dove mi racconterò e racconterò un po’ di noi e della nostra comunità”.

Tre piccoli concerti destinati a platee di un centinaio di persone, con prenotazione obbligatoria presso la Pro loco. Già scelte le location di questa nuova avventura: per la prima data il cortile di Palazzo Servanzi, per le altre due il parco del Circolo ricreativo settempedano Acli.

I tre appuntamenti saranno arricchiti da interventi di ospiti settempedani legati alla vita culturale della città. L’ospite della prima serata sarà Francesco Rapaccioni con un suo affascinante racconto fotografico sul Brasile.

“L’idea di concerti a platea ridotta – spiega il sindaco Rosa Piermattei, che insieme agli assessori al Turismo, Michela Pezzanesi, e alla Cultura, Vanna Bianconi, ha subito appoggiato l’iniziativa – è nata dal desiderio di Mafalda di promuovere la bellezza del nostro territorio, oltre a quello di esaltare la dimensione acustica delle esibizioni, creando così un’atmosfera intimista per i suoi racconti musicali in cui sarà accompagnata dal chitarrista newyorkese Paul Ricci”.

Una grande anticipazione per il tour estivo “Fotogrammi” dove Mafalda canta la sua vita attraverso le canzoni e i compositori che l’hanno accompagnata e ispirata durante i suoi 35 anni di carriera.

Come nella pellicola di un film, fotogramma dopo fotogramma, l’artista costruisce sul palco la sua colonna sonora di forte impatto emotivo. E’ una sequenza narrativa confidenziale, in cui la platea empatizza naturalmente con l’artista in una sorta di alchimia che la rende partecipe e co-protagonista dello stesso film. E così prendono musica e forma note e momenti magici da “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone a Edith Piaf a “O Che Sarà” di Chico Buarque a Bruno Martino, da Cole Porter a “Via con Me” di Paolo Conte a “Águas de Março” a “L’appuntamento” di Erasmo e Roberto Carlos, Mafalda svelerà la sua irresistibile storia di verità, passione e amore per l’arte.