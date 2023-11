Torna alla vittoria la Settempeda che cala il tris contro il Caldarola e per una notte è in testa alla classifica. Successo meritato per i biancorossi che hanno disputato un’ottima prestazione con un primo tempo autoritario ed una ripresa di gestione grazie al cospicuo vantaggio e all’uomo in più. Protagonista del match Mattia Cappelletti che da buon ex firma una doppietta (più assist) impreziosendo la giornata in cui è tornato titolare. Entra nel tabellino dei marcatori anche Tommaso Gianfelici, al secondo centro nel torneo (un assist anche per lui). Molto bene Eclizietta, motorino instancabile a tutto campo con qualità e quantità, e Quadrini, sempre più a suo agio nel ruolo di difensore esterno ed efficace in fase di spinta. Tutta la squadra, comunque, è piaciuta ed ha saputo fare una partita ottima ottenendo tre punti importanti nel giorno in cui c’erano assenze non da poco ma grazie all’apporto di chi è stato chiamato in causa e dei più giovani (Copani, Ronci e Francesco Sfrappini, questi ultimi due all’esordio in campionato), l’obiettivo è stato centrato. Insomma, pomeriggio perfetto per una Settempeda che viaggia a ritmi alti e resta nelle zone di vertice. Prossimo turno in trasferta sul campo dell’Urbis Salvia.

La cronaca

Al Soverchia arriva il Caldarola che cerca punti salvezza, mentre la Settempeda vuole dimenticare in fretta la beffa di Tolentino e per farlo cerca di tornare alla vittoria. Gli ospiti (4-3-1-2) recuperano Ventresini che compone con Buresta un attacco temibile; dall’altra parte viste le assenze di Castellano, Marcaccio e Meschini rosa ridotta (due uomini in meno in panchina) hanno una chance dal primo minuto Maffei, Silla e Cappelletti. Subito buoni ritmi e squadre vivaci. Il Caldarola non è attendista e prova a farsi vedere come al 6’ quando Llaque Romero sguscia in slalom per poi lasciare palla a Castelli che calcia rasoterra con Caracci che para. L’azione si sposta dalla parte opposta e la Settempeda va in vantaggio. Splendido passaggio di Quadrini (pallone fra due avversari) in verticale che lancia sulla destra Eclizietta che mette un cross rasoterra che taglia l’area arrivando sul secondo palo dove Cappelletti arriva in corsa. Piatto destro preciso che batte Gatti. Classico gol dell’ex. Passano sette minuti ed ecco il bis. Eclizietta sulla trequarti salta un avversario per poi allargare verso sinistra su Cappelletti che crossa un morbido e preciso pallone per la testa di Gianfelici che in corsa schiaccia a fil di palo superando Gatti. Al 27’ gli ospiti si fanno vedere con Ventresini: prima viene anticipato in area da Caracci, poi sotto porta da Quadrini. Al 30’ azione fotocopia della prima rete: Dolciotti apre perfettamente sulla destra per Eclizietta che crossa rasoterra con la palla che attraversa l’area finendo nella zona di Cappelletti che non trova la deviazione vincente. Ventresini tenta il rasoterra fermato da Caracci poi però è la Settempeda ad andare vicina al tris. Pallone in verticale per Cappelletti che scatta al momento giusto, arriva in area, evita Gatti, ma non se la sente di calciare verso la porta vuota e sceglie di rientrare sul piede destro ma un difensore lo ferma. E’ l’ultima emozione del primo tempo che si chiude con il doppio vantaggio biancorosso e con l’uscita di Sfrappini e l’ingresso di Marasca. Il primo importante episodio della ripresa è quello del minuto 12. Accese proteste del Caldarola per una mancata decisione arbitrale e fra i tanti giocatori coinvolti colui che ne paga le conseguenze è il centrale Borgiani (rosso diretto). Strada tutta in salita per gli ospiti. Al 19’ sussulto di Ventresini che sugli sviluppi di un angolo riceve da Falconi e si gira calciando con il destro con Caracci prontissimo a chiudere lo specchio della porta. Al 22’ scende sulla destra Quadrini che effettua un cross teso e forte che arriva a Dolciotti che ben appostato colpisce di testa mettendo alto. La terza rete dei locali è rimandata di pochi minuti perché al 30’ arriva il 3-0. Gianfelici prende palla e serve in profondità Cappelletti che entra in area e tira in diagonale che, sfiorato da Gatti, entra nell’angolino basso più lontano. Gara in pratica decisa e che la Settempeda può portare in porto tranquillamente. Le due squadre hanno poco da dire anche se il finale torna frizzante. Caldarola in nove al 41’ con Ruggeri allontanato per somma di ammonizioni. Ultimi minuti riservati ai biancorossi più giovani con i debutti in campionato di Francesco Sfrappini (attaccante classe 2006 fratello di Alessandro) e di Filippo Ronci che nel recupero sfiora il poker al termine di una pregevole trama corale che lo porta al tiro con pallone diretto nell’angolino ma deviato in angolo da Gatti con un bell’intervento in tuffo.

Il tabellino

SETTEMPEDA-CALDAROLA 3-0

RETI: 7’ e 75’ Cappelletti, 14’ Gianfelici

SETTEMPEDA: Caracci, Quadrini, Lazzari (77’ Copani), Silla, Tacconi, Maffei, Gianfelici (77’ Tabarretti), Dolciotti (82’ Ronci), Sfrappini (44’ Marasca), Cappelletti (87’ Sfrappini Francesco), Eclizietta. A disp. Scattolini, Montanari. All. Ferranti (squalificato)

CALDAROLA: Gatti, Staffolani, Borgiani, Falconi, Aringoli, Di Marino (68’ De Ronzi), Castelli (61’ Frapiselli), Ruggeri, Ventresini, Buresta, Llaque Romero (68’ Rinaudo). A disp. Giustozzi, Paparoni, Moscati, Fioravanti, Pelati, Pettinari. All. De Angelis

ARBITRO: Cerolini di Macerata

NOTE: espulsi al 57’ Borgiani per proteste, all’86’ Ruggeri per doppia ammonizione. Ammoniti: Castelli, Dolciotti, Ventresini, Aringoli, Gianfelici, Ruggeri, Cappelletti, Rinaudo. Angoli: 4-2. Recupero: pt 3’, st 4’

Roberto Pellegrino