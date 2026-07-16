A Stefano Massimi e Agnese Mandolini la 1^ “combinata” San Severino – Caldarola

Un bel colpo d’occhio e un’imponente partecipazione hanno sancito il successo della sesta edizione della StraCaldarola, la corsa podistica in notturna organizzata dal Team Monti azzurri, col patrocinio del Comune e sotto l’egida della fidal Marche, su un anello cittadino per un totale di 10,3 chilometri. Oltre 300 gli iscritti, con partenza e arrivo in viale Umberto I.

La gara, per la prima volta, era in combinata con la “StraSanseverino”, analoga corsa in notturna svoltasi sette giorni primi nel centro di San Severino per iniziativa dell’associazione Bike Zone. La classifica finale, al termine delle due prove, ha visto aggiudicarsi il primo posto dell’assoluta all’atleta abruzzese Stefano Massimi, portacolori dell’Atletica Vomano, il quale, dopo essere salito sul secondo gradino del podio a San Severino (giungendo alle spalle del valdostano Xavier Chevrier), ha vinto la “StraCaldarola” davanti a Giorgio Lampa (Space Running) e a Luca Onyshchak (Grottini team Recanati). Tra le donne, invece, la “combinata” è andata ad Agnese Mandolini del Grottini team Recanati, giunta terza sia a San Severino sia a Caldarola. In campo femminile, nella prova caldarolese, ha primeggiato Benedetta Pompei del Team Atletica Marche che ha preceduto al traguardo Francesca Bravi del Grottini Team Recanati.

E’ stata indubbiamente una competizione di alto livello e gli organizzatori – in testa i presidenti Gionata Ghergo di Bike Zone e Gino Persicorossi del Team Monti azzurri – si sono detti “molto soddisfatti”, pensando già al tandem da mettere in piedi per il prossimo anno.