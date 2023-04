Amministrare un territorio vuol dire prendersi cura di una comunità: dagli aspetti legati alla produttività, al commercio, alla cultura ma anche e soprattutto a quelli legati alla tutela verso le persone che si trovano in condizioni di fragilità e necessità.

Nel tempo la nostra comunità è stata impoverita e privata di molti servizi assistenziali. Sono state svolte lunghe ed infruttuose battaglie per mantenere servizi sanitari attivi e di assistenza basilare dei cittadini, in particolare delle famiglie con bambini.

Da più di un anno la nostra comunità è sguarnita di un adeguato servizio di pediatria di base.

Quando la pediatra Floriana Pasquali Coluzzi è andata in pensione, la sua posizione non è stata reintegrata (se non temporaneamente), i suoi piccoli pazienti fino a 6 anni sono stati parcheggiati prima presso una pediatra con un contratto temporaneo, e poi dall’unica altra pediatra di base in servizio su San Severino, già al pieno della sua capienza, che sta svolgendo il suo importante lavoro allo stremo delle forze.

I più “grandi” sono stati rinviati alle cure dei medici di famiglia, del tutto impreparati e in difficoltà nella gestione ordinaria di questo tipo di pazienti che necessitano di una assistenza espressamente dedicata e particolare.

Chiediamo all’amministrazione comunale che si faccia carico del problema e solleciti con urgenza la Giunta regionale e i vertici della nuova Ast Macerata per ripristinare il servizio di pediatria di base alle famiglie settempedane.

Francesco Borioni – capogruppo di San Severino Futura