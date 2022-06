Jacopo Verdolini è il primo volto nuovo della Settempeda 22-23. Dopo aver annunciato alcune conferme, la società biancorossa presenta il primo vero innesto che è l’attaccante classe ’90. Reduce dall’ottima stagione disputata con la maglia dell’Appignanese, con cui è stato uno dei principali protagonisti nei play off del girone C, Verdolini è stato scelto come rinforzo per il reparto offensivo nel quale potrà ricoprire più ruoli (esterno, seconda punta, centravanti). Giocatore tecnico, rapido, abile nell’uno contro uno, capace di creare superiorità numerica. Tutte qualità importanti che potranno tornare molto utili a mister Ruggeri. Cresciuto nel settore giovanile del Tolentino, Verdolini ha conosciuto diverse esperienze in carriera: Trodica e Grottammare in Eccellenza; Potenza Picena e Casette Verdini in Promozione; Centobuchi e Pollenza in Prima Categoria. Queste le prime parole del neo biancorosso subito dopo la firma: “Sono contentissimo per la scelta fatta. Ho deciso immediatamente per il sì, non ci ho pensato un attimo. D’altronde non ci sono stati dubbi, perché per me è un privilegio e motivo di orgoglio poter giocare a San Severino con la maglia della Settempeda. Arrivo in una società molto importante, storica e mi sento onorato del fatto che i dirigenti abbiano pensato a me fino a scegliermi. Darò il massimo, mi impegnerò al 100% per ripagare la fiducia che ho sentito da parte di tutte le componenti della Settempeda. Non vedo l’ora di poter iniziare e di conoscere i nuovi compagni. Sono convinto di poter far bene e sicuramente darò tutto per squadra, società e tifosi”.

Roberto Pellegrino