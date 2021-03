Basket, serie D: annullato definitivamente il campionato

Il Comitato regionale Fip Marche ha annullato definitivamente per la stagione 2020/2021 il campionato di serie D di basket, cui partecipava anche la squadra di San Severino. Tutte le formazioni iscritte avranno comunque la possibilità di iscriversi al campionato 2021/2022. Resta da vedere se nel mese di maggio si svolgerà la Coppa del Centenario, ma questo dipenderà dalla volontà delle stesse società e dalle condizioni generali che si legano all’evolversi della pandemia. “Speriamo di poter riprendere dopo Pasqua almeno l’attività giovanile – dice il diesse Guido Grillo – perché è importante per i ragazzi non perdere completamente la stagione”.