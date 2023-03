Dopo le recenti critiche su argomenti di importanza vitale per la città di San Severino, quali i negozi («vuoti»), le strade («deserte»), la vita sociale («inesistente»), la «chiusura sistematica di attività commerciali», le «infrastrutture fondamentali bloccate», l’ospedale («in disarmo») ed i servizi sanitari («in costante diminuzione»), il consigliere comunale di minoranza di “Insieme per San Severino”, Tiziana Gazzellini, torna a punzecchiare sull’edilizia pubblica. «Apprendiamo dalla stampa locale – afferma Gazzellini – che il Comune avrebbe ottenuto fondi per complessivi 10,5 milioni di euro. Ad onor del vero, e diversamente da quanto lasciato intendere dalla comunicazione di palazzo, i finanziamenti ricevuti non sono frutto dell’azione politica del governo comunale ma dell’operato del Commissario alla ricostruzione, Guido Castelli. Tra i progetti indicati dal primo cittadino balzano all’occhio gli interventi sui cimiteri di Corsciano, Serralta, Colleluce, Pitino, Serripola e Cesolo. Sebbene sia apprezzabile l’inclinazione spirituale dall’attuale amministrazione, lascia perplessi il fatto che buona parte degli investimenti futuri sia destinata alla nuova Casa di riposo e ai cimiteri rurali. La visione programmatica offerta dal sindaco appare eccessivamente sbilanciata sul fine vita e post mortem, mentre le tante problematiche che affliggono pesantemente la realtà quotidiana – infrastrutture, spopolamento, giovani in fuga e chiusura sistematica di attività commerciali – non sono neanche velatamente menzionate. La solita vecchia strategia per evitare argomenti per i quali non si hanno risposte». Gazzellini chiude con ironia: «Fa sorridere il tono entusiastico con cui la Piermattei ha annunciato il riconoscimento dei fondi di 10,5 milioni di euro. Sefro conta 430 abitanti e ne ha ottenuti 3,5…».

Lu.Mus.