Si è spento per un improvviso malore Carlo Striglio, uno dei musicisti storici di San Severino, molto conosciuto, non solo a San Severino. Aveva 82 anni. Lascia la moglie Quinta, la figlia Sabrina, i figli Sandro e Alberto con i loro familiari.

Carlo aveva ereditato la passione per la musica dal padre Primo, barbiere ma al tempo stesso fisarmonicista. I più grandi fra noi ricorderanno la mitica “Orchestra Striglio”.

Lui, fin da piccolo, si dilettava con la batteria, arrivando poi a conoscere e suonare altri strumenti.

Studiando al Conservatorio, si era quindi perfezionato come pianista e organista. E in questa veste ha girato l’Italia e l’Europa trasformando la sua passione in una professione.

Lascia un grande vuoto nei cuori di chi lo ha conosciuto e serba nel cuore il suo dolce sorriso.

I funerali saranno celebrati martedì 21 febbraio, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico. A distanza di due giorni dallo zio Benito (fratello del padre), cui era molto legato.