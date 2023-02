Dalla facoltà di Agraria dell’ateneo di Ancona arriva questa nota. La divulghiamo volentieri perché può essere d’interesse anche per i lettori del Settempedano.

Il terzo round del Citizen Science Experiment del progetto INCREASE è aperto e tutti i cittadini sono invitati a iscriversi e a partecipare alla coltivazione di diverse varietà di fagiolo, per conservare e valorizzare l’agro-biodiversità per la nostra e le prossime generazioni

Il progetto invita tutti i cittadini a partecipare al terzo anno dell’Esperimento di Scienza dei Cittadini: il 28 febbraio 2023 è l’ultimo giorno utile per registrarsi. Tutti i cittadini interessati possono iscriversi a questo esperimento di Scienza partecipata attraverso l’App dedicata “INCREASE CSA” (scaricabile gratuitamente attraverso Google Play o App Store, disponibile in diverse lingue) e riceveranno il set di materiali e le semplici istruzioni per partecipare attivamente all’esperimento. Dopo il grande interesse ottenuto nei primi due round, con la partecipazione di oltre 7.000 cittadini da tutta Europa, nel 2023 si preannuncia un altro successo per l’agro-biodiversità con più di 3.500 cittadini già registrati. Già dallo scorso anno, inoltre, i cittadini, sempre attraverso una specifica funzione implementata nell’App, possono scambiarsi direttamente fra loro i materiali che hanno coltivato e raccolto, consentendo una concreta realizzazione della conservazione decentralizzata delle risorse genetiche per questa specie.

Il Citizen Science Experiment (CSE, Esperimento di Scienza dei Cittadini) è aperto a chiunque voglia supportare la scienza con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e la biodiversità per contrastare l’effetto dei cambiamenti climatici. Basta uno smartphone e se hai un campo o un giardino ma anche una terrazza o un balcone potrai coltivare diverse varietà di fagioli e diventare un cittadino scienziato. Nell’ambito dell’esperimento Citizen Science, ogni partecipante riceverà semi di diverse varietà di fagiolo da coltivare e di cui prendersi cura, documentando lo sviluppo e le varie fasi di crescita, attraverso il caricamento di foto e fornendo informazioni su diverse caratteristiche utilizzando l’app “INCREASE CSA”. Ciò consente ai ricercatori impegnati nel progetto INCREASE di valutare le caratteristiche di queste varietà, di contribuire alla valorizzazione dell’agro-biodiversità in Europa e di mettere in pratica concretamente la conservazione decentralizzata delle risorse genetiche vegetali per il fagiolo.

Alcuni dettagli e curiosità:

1. Tutti partecipanti ricevono sei bustine di semi, cinque delle quali contengono varietà antiche e inesplorate, per alcune delle quali non si consce nemmeno un nome, il sesto sacchetto contiene i semi di una stessa varietà di fagiolo spedita a tutti i partecipanti, con una fioritura precoce e con una tipologia di pianta a cespuglio; il controllo comune a tutti i cittadini aiuta i ricercatori a valutare i dati per valutare e confrontare la crescita delle varietà sconosciute;

2. Un’App aggiornata, ricca di tutorial, semplice e intuitiva;

3. I cittadini hanno la possibilità di scegliere fra più profili di partecipazione all’esperimento, dal profilo base, con pochi dati da raccogliere sulle piante attraverso l’App, al profilo esperto, per una esperienza totale da Cittadino Scienziato;

4. I partecipanti, alla fine di un ciclo di esperimento, dopo aver raccolto la loro produzione di semi hanno l’opportunità di scambiare i semi prodotti con altri cittadini, scegliendo le varietà da condividere e scambiare, mettendo concretamente in pratica la conservazione decentralizzata delle risorse genetiche;

5. Il trasferimento dei semi ai cittadini è basato sulla sottoscrizione di un accordo che è incorporato e gestito dal sistema FAO sullo scambio dei semi; i cittadini firmano l’accordo per ricevere i semi di fagiolo direttamente utilizzando l’app “INCREASE CSA”, garantendo la totale tracciabilità dei trasferimenti;

6. Chi volesse avere informazioni direttamente dai cittadini partecipanti al progetto può aderire al gruppo di facebook “INCREASE Citizen Science Experiment – ITALIANO”, dove molti partecipanti al citizen science quotidianamente si scambiano foto, esperienze e aiuti.

“I primi due anni di esperimento hanno visto la sorprendente partecipazione dei cittadini – spiega Roberto Papa in rappresentanza dei promotori del progetto – e ci hanno consentito di raccogliere una enorme quantità di valide osservazioni e informazioni (ad esempio, l’epoca della fioritura, un’importante caratteristica legata alla capacità di adattamento all’ambiente). Uno dei principali obiettivi del progetto è stato raggiunto e abbiamo dimostrato che è possibile realizzare una conservazione decentralizzata delle risorse genetiche che sia in grado di garantire la completa tracciabilità delle varietà gestite dai cittadini, e che consenta l’ottenimento di informazioni di elevata la qualità. La risposta e la disponibilità dei cittadini a contribuire alla conservazione dell’agrobiodiversità è superiore alla migliori aspettative. Questo risultato è molto importante perché potrà favorire l’uso della enorme diversità presente nelle banche dei semi”.

Questo progetto – e lo scambio di semi – può essere ulteriormente potenziato dal coinvolgimento di istituzioni locali come orti botanici, scuole e associazioni di agricoltura urbana e sociale come punti di contatto.

Maggiori informazioni sul progetto e sull’esperimento sono disponibili e consultabili attraverso i canali social INCREASE.