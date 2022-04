Bike Zone e Fast forward regalano bici ai bambini ucraini

I bikers soci del Bike Zone e del Fast forward fanno felici i bambini ucraini che si trovano da alcune settimane nella struttura dell’Istituto Croce Bianca. I due gruppi sportivi, infatti, sono riusciti a regalare ai piccoli ospiti una decina di biciclette e caschetti di sicurezza grazie alla generosità di diversi cittadini settempedani. “Una delle bici è nuova e l’ha donata la ditta di Adriano Chiarello (Chienti Bike di Tolentino; ndr) – spiega il presidente del Bike Zone, Emanuele Rocci – mentre le altre sono usate, ma rimesse perfettamente a punto da Francesco Mosciatti che proprio a San Severino ha un’attività di riparazione e noleggio di biciclette (FM Bike service; ndr). A loro va il nostro ringraziamento, così come all’azienda Rhutten di Mario Marinelli che ha regalato ai bimbi tutti i caschetti nuovi. Ha collaborato con noi l’associazione Fast forward presieduta da Matteo Barigelli”.

Le bici sono state consegnate proprio da barigelli e Rocci a don Donato De Blasi, che dirige la “Croce Bianca”, e al gruppo di ospiti ucraini, in cui ci sono appunto dieci bambi e adolescenti d’età compresa fra i 3 e i 15 anni. “Otto di loro erano senza bici – racconta Emanuele – e i loro occhi si sono riempiti di gioia quando abbiamo aperto le porte del nostro furgone per scaricarle. Abbiamo fatto un piccolo gesto, ma essere ricambiati con un sorriso è stato per noi un momento unico”.