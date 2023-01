Domenica 29 gennaio primo appuntamento del 2023 con la mostra mercato di antiquariato, hobbistica e artigianato “Una piazza d’altri tempi”.

Nella bellissima cornice di Piazza del Popolo tante cose dal passato ma non solo. La rassegna è promossa col patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con la Pro loco. Per info tel. 3383185717.

In piazza, nel tratto compreso tra il civico n. 19 e il civico n. 45, dalle ore 7 e fino al termine della manifestazione verrà istituito il divieto di transito e sosta.

La mostra “Una piazza d’altri tempi” si tiene ogni quinta domenica del mese.