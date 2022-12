Per scambiarsi gli auguri di Natale e salutare il 2022 tre squadre della Polisportiva Serralta (calcio, calcio a cinque e ruzzola) si sono ritrovate nella splendida parte alta del borgo di Serralta per una serata conviviale che ha visto la partecipazione di circa 80 persone tra atleti, tecnici, dirigenti e ospiti. Come da tradizione belle e lunghe tavolate hanno accolto i presenti per degustare la cena (la polentata è stata il piatto forte…) preparata accuratamente dai provetti cuochi d’occasione (almeno una decina) che si sono cimentati in cucina con grande impegno e passione.

Durante la serata c’è stato lo scambio di doni fra giocatori, tecnici e dirigenti. Oltre a ciò, ci sono stati diversi interventi per i saluti e per gli auguri di rito. Fra coloro che hanno preso la parola l’assessore allo sport Paolo Paoloni (in rappresentanza dell’Amministrazione comunale c’erano anche gli assessori Michela Pezzanesi e Jacopo Orlandani), il presidente della Polisportiva, Marco Crescenzi, il presidente della Figest, Patrizio Romaldini, e i responsabili dei gruppi sportivi presenti: Sergio Sparvoli (calcio a 11), Franco Compagnucci (calcio a 5) e Cristiano Beni (ruzzola).

La serata poi è proseguita all’insegna del divertimento per la soddisfazione di tutti i presenti. I dirigenti gialloblù ci tengono a ringraziare chi ha partecipato all’evento, ma soprattutto a quel gruppetto di amici che in ogni occasione, come fatto puntualmente anche stavolta, si sono resi disponibili e pronti a dare una mano dimostrando enorme attaccamento sia alla società sia soprattutto alla frazione di Serralta.

Roberto Pellegrino