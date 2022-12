Penultimo appuntamento con la rassegna cinematografica al Cinema San Paolo: il settimo film in programma per giovedì 22 e venerdì 23 dicembre (ore 21) è Le buone stelle – Broker, di Hirokazu Kore’eda, con Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doo-na e IU. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2022 e l’attore Song Kang-ho ha vinto il Prix d’interprétation masculine.

Di seguito, la recensione pubblicata da “Il Settempedano”