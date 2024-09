Ruzzola, la squadra di Serralta vince in Abruzzo il campionato nazionale

Non si ferma la striscia vincente della squadra di ruzzola del Serralta che, dopo aver trionfato a livello regionale con il titolo vinto a Pesaro (nella foto la squadra campione in maglia rossa) si ripete ottenendo la vittoria nel Campionato nazionale, competizione sempre a squadre.

L’edizione numero 40 della gara, svoltasi a Fara San Martino (Chieti), ha visto la formazione gialloblù (nella foto in maglia bianca sul podio) imporsi al termine di due giorni intensi e di sfide tirate e combattute. Dopo aver affrontato una decina di avversarie, il Serralta ha concluso al comando la prima giornata di gare del sabato e quindi al secondo posto il girone del giorno seguente. Una domenica che, però, è stata positiva e si è conclusa al meglio, dato che nel pomeriggio i settempedani hanno giocato alla grande la finale unica a quattro sfoderando tiri impeccabili che sono valsi, anche grazie e soprattutto all’abilità di Manuel Cruciani e David Cucculelli nell’occasione veri trascinatori della squadra che comunque ha avuto un enorme apporto da tutti nei turni precedenti, il primo posto assoluto dopo il percorso netto di successi che hanno consegnato agli atleti di Serralta l’ennesimo titolo nella ruzzola. Adesso arriva il meritato riposo per i giocatori settempedani che potranno godersi questi brillanti risultati prima di tornare in strada alla caccia di nuove imprese ed a lanciare la ruzzola ad ottobre quando riprenderanno le gare.

Roberto Pellegrino