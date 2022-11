Cesolo è in lutto per la scomparsa di Ivo Domizi, conosciuto da tutti come Lillo, storico meccanico – fin dagli anni ’60 – nel cuore della frazione. Aveva 88 anni ed era uno dei personaggi più noti e benvoluti dalla comunità locale, tant’è che il Comitato Pro Cesolo esprime cordoglio e pubbliche condoglianze alla famiglia tramite il nostro giornale, stringendosi attorno alla moglie Lucia e ai figli Stefano e Massimo, che oggi portano avanti insieme l’officina avviata dal padre.

Lillo lascia anche le nuore Vincenza e Roberta e i cari nipoti Vanessa, Valeria e Riccardo.

I funerali sono celebrati oggi, domenica 27 novembre, alle ore 14.30, nella chiesa di Santa Maria della Pieve, partendo dalla Sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”.