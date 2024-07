Villa Teloni, “Fiesta Campesina” dedicata al sigaro cubano

Villa Teloni, a Cesolo di San Severino, ha accolto uno dei momenti clou dell’Encuentro Amigos de Partagas in Italia, kermesse mondiale che ruota attorno al sigaro cubano e al piacere del “compatir”, ovvero del condividere e della partecipazione.

La manifestazione, giunta alla 18esima edizione, ha salutato la maturità con una “Fiesta Campesina” all’interno della nobile residenza oggi di proprietà della famiglia Teloni, imprenditori nel settore del turismo e titolari del tour operator Teloni World per viaggi di esperienza, del portale HomelikeVillas che affitta ville di lusso in Italia per le vacanze, della Golden Business Events che organizza eventi d’affari in location esclusive, della Teloni Wedding per matrimoni da favola e del villaggio vacanze in Brasile TokoVillage.

La serata ha visto accogliere più di 250 persone per un party esclusivo aperto da un aperitivo con bollicine e finger food attorno alla piscina. A seguire un magnifica cena campesina con prodotti del territorio dove, ovviamente, non sono mancati sigari con un’anteprima addirittura mondiale presentata da Cohiba, la più nobile delle case produttrici dell’Habana de Cuba, e dedicata al Wide Short. Poi Ron de Cuba per tutti, cocktail bar e bellissima musica.

Tanti gli appassionati del fumo lento arrivati da tutto il mondo e, ovviamente, dall’Italia dove fino agli anni Novanta gli amanti di avana erano veramente una piccola comunità. Oggi a Matelica, realtà che promuove l’Encuentro Amigos de Partagas in Italia grazie al patrocinio e al sostegno del Comune e dell’Ambasciata di Cuba oltre che della Regione Marche, esiste addirittura un Habanos Club.

Tra i tanti “vip” presenti alla festa ospitata a Villa Teloni anche il direttore della Casa del Habano Partagás, René Valdez, insieme a José Castelar Cairo (Cueto), Leopoldina Gutiérrez Espinosa (La China) e Juana Ramos Guerra, tre dei più importanti maestri arrotolatori cubani.