Mercoledì 23 novembre tornerà a riunirsi il Consiglio comunale di San Severino. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, fissata per le ore 19 nell’ex sala udienze del Giudice di Pace, in via Cesare Battisti, figurano subito dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, due interrogazioni presentate dal gruppo consiliare San Severino Futura e dallo stesso gruppo insieme al gruppo Insieme per San Severino sulla gestione dei servizi igienici pubblici e, per quanto riguarda la seconda, sull’affidamento del servizio di diffusione comunicati stampa.

L’assise settempedana sarà poi chiamata a ratificare una variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024, a votare una variazione del bilancio di previsione per lo stesso biennio e ad approvare e adottare due varianti parziali al Piano regolatore generale ai fini della realizzazione di un nuovo colombaio nel cimitero di San Michele e per la trasformazione di due zone in una nuova zona a servizio delle attività emergenziali di protezione civile nell’area Sae del “Villaggio Campagnano”.

Il Consiglio comunale, infine, deciderà in merito alla richiesta di acquisto per regolarizzazione dello stato di fatto di una porzione di un’area stradale sita in località Taccoli occupata con scala di ingresso di un edificio.