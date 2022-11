Era il 29 ottobre del 1972 quando a Loreto si son detti “Sì” e 50 anni dopo Nara Settembrini e Sauro Orazi hanno rinnovato la loro promessa di matrimonio nella chiesa del Sacro Cuore al Torrone, nella loro Serralta. La messa è stata officiata da padre Luciano Genga.

La festa è proseguita poi con una splendida serata che ha riunito familiari, i figli Manila e Cristiano e tutti i nipoti, parenti, amici e i dipendenti con le loro famiglie della Ser.Edil, l’attività di famiglia dove Nara e Sauro hanno lavorato da sempre.

Festa grande per tutta la comunità di Serralta, nonché per la Settempeda e per la Polisportiva, le due società alle quali Sauro, da uomo di sport, è particolarmente legato e dove ha svolto per anni ruoli importanti come dirigente. Alla splendida coppia giungano le più sincere felicitazioni anche da parte del Settempedano.