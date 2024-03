Rhutten vincente: chiusa la regular season al 6° posto, play off centrati

La Rhütten di coach Campetella conferma di essere rinata come l’Araba Fenice dalle sue ceneri inanellando la quarta vittoria di fila e schiantando per 69-57 la terza contendente del gruppo delle squadre di testa del girone B di Divisione regionale 1. Un successo, quello dei settempedani, che consente a capitan Cruciani ed al resto della truppa di chiudere la regular season al sesto posto, centrando matematicamente una piazza play-off di fine stagione in attesa dell’inizio della transitoria fase ad orologio. Stavolta a pagare dazio al palas Ciarapica è l’Ascoli di Pasquali che cede nettamente nel parziale decisivo dopo avere retto per tre periodi nel corso dei quali si è visto un basket maschio su ambo i versanti. Decisivo lo strappo nelle fasi iniziali del quarto periodo, quando la Rhütten mette a segno un parziale di 10-0 (59-48 a 6’-55” dalla sirena) che fa pendere l’ago della bilancia definitivamente su sponda biancorossa. «È stata una partita agonisticamente tosta – commenta a fine gara il dirigente ed ex pivot Roberto “Toro” Tortolini – come testimonia anche l’incerottato Magnatti “planato” sul piede di un avversario ed infortunatosi alla caviglia. Sia in difesa che in attacco abbiamo sciorinato una prova convincente. Il resto l’ha fatto super Sorci…». In una serata magica per i padroni di casa l’asso nella manica è risultato il veterano Alessio Sorci che ha emulato Benjamin Button nel ringiovanire… invecchiando con 28 punti complessivi, firmando ben 6 tiri dall’arco, risultando preciso come un orologio svizzero dalla lunetta oltre che utile in chiave difensiva ed un punto di riferimento in cabina di regia. Aldilà del solista, tuttavia, è tutta la squadra ad essere uscita dal guscio con la cura Campetella che ha accresciuto l’autostima dell’intero quintetto il quale è finalmente convinto dei propri mezzi, rafforzato dal fatto che vincere aiuta a vincere. Ora una settimana di sospensione prima del via alla fase ad orologio nella speranza da parte dei tifosi biancorossi di rivedere tante altre partite come quella vinta dalla Rhütten a spese dei piceni.

RHÜTTEN SAN SEVERINO – ASCOLI BASKET 69-57

RHÜTTEN: Magnatti, Vignati 8, Fianchini, Migliarese, Cruciani 8, Potenza 6, Della Rocca, Tiranti 8, Ortenzi 2, Piermattei 2, Sorci 28 (6 tiri da 3 punti), Strappaveccia 7 (1t. da 3p.). All. Campetella

ASCOLI: Santini 7, Falcioni 6, Gjzeli 3, Troiani, Ravì 13, Bernabeo 2, Elling 14, Panfini, Celani n.e., Ciabattoni, Felicia 4, Petrucci 8. All. Pasquali.

Arbitri: Palmieri e Adinolfi

Parziali: 20-12, 12-19, 17-17, 20-9; progressivi: 20-12, 32-31, 49-48, 69-57; uscito per 5 falli Della Rocca.

Luca Muscolini