Quanti ricordi ed emozioni nella bellissima serata che ha visto ritrovarsi il gruppo della squadra femminile di calcio di San Severino. Una rimpatriata in piena regola organizzata da Barbara Forconi e Yada Orazi, due fra le tante giocatrici di quegli anni, di una formazione “storica” che visse una serie di annate agonistiche (stiamo parlando degli anni ’90-2000) sugli scudi partecipando ai tornei di serie C e B quando il calcio in rosa iniziò a farsi conoscere e non era così conosciuto e praticato come lo è oggi.

Furono stagioni importanti e ricche di successi per la squadra della Polisportiva di San Severino (vittoria del campionato con promozione in serie B) che si è riunita a distanza di circa 25 anni con atlete, tecnici, dirigenti di quel periodo indimenticabile, un incontro che ha fatto rivivere tantissimi momenti belli di quelle stagioni con testimonianze portate un po’ da ognuno dei presenti: aneddoti, racconti, foto, articoli e tanto altro. Serata che ha avuto momenti particolari, emozionanti e simpatici: le videochiamate a sorpresa per salutare coloro che non erano presenti perché vivono lontano, il ricordo dei dirigenti di allora come Luigi Gagliardini e Venanzo Corridoni attraverso lettere da loro scritte a quel tempo, le parole dell’allora presidente Riccardo Brutti che sono servite a tornare indietro nel tempo per rendere ancora più forte il ricordo di quell’avventura.

Si può dire che sia stata davvero una bella iniziativa che testimonia la forza, la compattezza e l’amicizia di un gruppo ancora affiatatissimo come se il tempo non fosse passato e siamo convinti che anche in futuro queste ragazze si rivedranno per trascorrere un’altra serata all’insegna dei bei ricordi e dello stare bene insieme.

Roberto Pellegrino