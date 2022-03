Marco Moscatelli entra nel Consiglio direttivo dell’Amat

Marco Moscatelli, presentatore e organizzatore di eventi, entra a far parte del Consiglio direttivo dell’Amat, l’Associazione marchigiana per le attività teatrali che da anni è attiva sul territorio per la distribuzione e la promozione di attività teatrali, di danza, musica e spettacoli.

Moscatelli è l’unico rappresentante dell’entroterra maceratese a ricoprire questa carica. Dunque un ruolo importante per lui, che cercherà di spendere a favore del nostro tessuto socio-culturale.

Inoltre, nei giorni scorsi è arrivata per Marco un’altra affermazione di riguardo. Si tratta, in questo caso, di una riconferma nelle vesti di segnalatore per le Marche del famoso programma di Italia 1 “Le Iene”.

Moscatelli, infatti, ha stretto un ottimo rapporto di collaborazione con la “iena” Filippo Roma, noto inviato della trasmissione, e quest’ultimo riconosce in lui un punto di riferimento “competente e prezioso” per la realizzazione di servizi giornalistici che riguardano la nostra regione.

I due “traguardi” di Marco Moscatelli confermano le sue capacità e premiano la passione che mette nella sua attività pubblica, nel suo dinamico, comunicativo e professionale modo di lavorare con la gente e con ogni tipo di pubblico.